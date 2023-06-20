Томский речвокзал снова выставили на торги за 7,9 миллионов

Томский речвокзал снова выставили на торги. Фото: torgi.gov.ru

В Томске снова выставили на торги речной вокзал на Набережной Томи, 29. Соответствующая документация размещена на платформе ГИС Торги сегодня, 20 июня.

«Дата и время окончания приема заявок – 20.00 23 августа», - говорится в сообщении.

Начальная цена лота – 7,9 миллионов рублей. При этом отмечается, что кадастровая стоимость здания площадью 3,3 тысячи квадратных метров составляет более 31 миллиона рублей.

Это уже не первая попытка продать томский речвокзал. Предыдущие торги были признаны несостоявшимися, так как ни одной заявки не поступило.

Ранее предпроект реконструкции Степановского переезда в Томске не прошел госэкспертизу.