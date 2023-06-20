«Нужен ли такой заказчик»: в думе обсудили работу «Томскстройзаказчика»

Томские депутаты обсудили деятельность «Томскстройзаказчика». Фото: Telegram-канал спикер Акатаев

На комитете по градостроительству, землепользованию и архитектуре Думы Томска депутаты обсудили работу ООО СЗ «УМП Томскстройзаказчик». Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Чингис Акатаев.

«Нужен ли такой заказчик?» - озаглавил свой пост Акатаев.

В «Томскстройзаказчике» работают 12 человек. Компанию в свое время учредила мэрия Томска, чтобы в бюджет города поступала прибыль от строительства жилых домов.

«Однако из доклада директора мы не увидели цифр, которые говорили бы о большой выгоде от работы этого общества для городской казны», - отметил Чингис Акатаев.

Также спикер отметил, что «Томскстройзаказчик» не несет и социальную нагрузку, например, в домах на улице Сибирской не планируется давать квартиры детям-сиротам или переселенцам из аварийного жилья. С этих объектов предприятие получит прибыль, но, как подчеркнул спикер Акатаев, по расчетам доля полученного дохода, которую «Томскстройзаказчик» планирует перечислить в бюджет Томска, является незначительной.

Депутаты приняли к сведению отчет руководителя предприятия. Но, как написал в своем канале Акатаев, депутаты в будущем обсудят вопрос, нужно ли городу предприятие, которое зарабатывает исключительно для себя.