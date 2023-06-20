Томичи смогут уехать на общественном транспорте после акции «Свеча памяти»

Фото: Ксения Высотина

В Томске в ночь с 21 на 22 июня пройдет традиционная акция «Свеча памяти». В этот день томичи соберутся в Лагерном саду, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. После акции томичи смогут уехать домой на городском транспорте, сообщили в мэрии.

«21 июня в 23:30 в Лагерном саду пройдет традиционная акция «Свеча памяти». В 24500 будет объявлена минута молчания. Собравшиеся зажгут свечи, которые участникам акции раздадут заранее», — говорится в сообщении.

В этот день в мэрии приняли решение продлить работу городского транспорта до 01:00.

Так, томичи смогут уехать домой на троллейбусах №№ 1, 2, 3, 6 и автобусах №№ 4, 19, 26, 29, 30/33, 36,37 и 53.