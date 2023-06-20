В Томске похолодает до +15 градусов к концу недели

В концу недели в Томске ожидается похолодание. Фото: Дмитрий Еланаков

В концу недели в Томске ожидается похолодание, сообщает Аргументы и факты – Томск со ссылкой на данные сервиса Яндекс.Погода. 21 июня синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем температура воздуха составит +21 градус, а ночью опустится до +9 градусов.

22 июня станет чуть холоднее, до +19 градусов. А уже в пятницу, 23 июня, температура воздуха днем опустится до +15 градусов. Ночью прогнозируют +8 градусов.

На выходных по прогнозу в Томске будет +17…+20 градусов.

Напомним, что до 23 июня в Томске сохранится чрезвычайная пожароопасность.