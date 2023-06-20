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НовостиОбщество20 июня 2023 9:32

В Томске в районе Тверской из-под земли забил «фонтан»

Для устранения аварии на место выехали специалисты Водоканала
Алёна Мищенко
Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

В Томске в районе дома по улице Тверской образовался «фонтан». Из-под земли интенсивно бьет струя воды, передает журналист «Аргументы и факты — Томск» во вторник.

Фонтан образовался днем 20 июня в районе улицы Тверской, 53. Струя воды бьет до настоящего момента.

По данным журналиста, вода интенсивно хлещет из-под земли, ее уже натекло очень много на тротуар и проезжую часть.

Для устранения коммунальной аварии на место происшествия уже выехали специалисты «Томскводоканал».