Пять школьников в Томской области написали ЕГЭ по физике и истории на 100 баллов

По результатам семи экзаменов в Томской области уже 31 стобалльник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томские школьники узнали результаты ЕГЭ по физике и истории, сообщается на сайте администрации региона. Единый госэкзамен по физике в этом году писали 659 человек, а по истории – 648.

«В регионе два стобалльника по физике — выпускники Сибирского лицея и лицея при ТПУ», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Более 70 человек получили свыше 80 баллов на экзамене по физике.

ЕГЭ по истории на 100 баллов написали три томских школьника: двое – учащиеся Гуманитарного лицея Томска, и один – гимназии №18. Больше 80 баллов по истории смогли получить 85 выпускников.

В целом по результатам семи экзаменов в Томской области уже 31 стобалльник. А двое ребят, выпускники гимназии №18 и Сибирского лицея, получили по 100 баллов за два экзамена.

Напомним, что выпускные для одиннадцатиклассников в школах Томска пройдут 23 июня.