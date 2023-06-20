В Томске до 23 июня сохранится чрезвычайная пожароопасность

В Томске с 21 по 23 июня сохранится чрезвычайная пожароопасность
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Томске с 21 по 23 июня сохранится чрезвычайная пожароопасность 4 и 5 классов, сообщает мэрия со ссылкой на Томский гидрометцентр. В связи с этим томичей просят быть внимательными и помнить о мерах безопасности.
«В Томске установлен особый противопожарный режим», - напомнили в мэрии.
Пока действует противопожарный режим, в Томске запрещено разводить огонь, проводить пожароопасные работы. За нарушение режима грозит ответственность, вплоть до уголовной. Территорию Томска регулярно патрулируют мобильные группу, а с населением проводят профилактические беседы.
Напомним, что сильный ветер оставил Стрежевой без горячей и холодной воды.