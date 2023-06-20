Военнослужащего из Томской области оштрафовали за взятку командиру части Фото: Александр КОЦ

Мобилизованного из Томской области оштрафовали на 120 тысяч рублей за дачу взятки командиру части. Мужчина хотел поехать домой на новогодние праздники, сообщает томский гарнизонный военный суд.

По данным суда, 26 декабря 2022 года рядовой решил уехать из воинской части на новогодние праздники. Он обратился с соответствующим ходатайством по команде к начальнику, который является должностным лицом и может принимать решение. Однако томич получил отказ.

На следующий день командир сообщил военнослужащему, что он сможет уехать из воинской части за взятку в размере 60 тысяч рублей. В тот же день мужчина перевел эту сумму.

Суд признал томича виновным по статье «Дача взятки должностному лицу в значительном размере». Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ему был назначен штраф в размере 120 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.