Ученые Томского госуниверситета научились диагностировать рак мозга по анализу крови Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые ТГУ создали новый способ выявления опухолей головного мозга на ранней стадии с помощью анализа крови. О результатах исследования написали в журнале Pharmaceutics.

Сейчас провести диагностику такого новообразования, как глиобластома, проводится после того, как опухоль удалили. А томские ученые установили, что глиома влияет на биохимию крови. Они установили определенные маркеры, встречающиеся в тканях новообразования, и начали проводить эксперименты на крысах. Эффективность метода была подтверждена. Процесс анализа смогли автоматизировать, и в будущем метод могут использовать для диагностики других видов онкологии.