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НовостиОбщество20 июня 2023 7:54

Ученые Томского госуниверситета научились диагностировать рак мозга по анализу крови

Ранее диагностика таких опухолей проводилась только после ее удаления
Александра Тайбатрова
Ученые Томского госуниверситета научились диагностировать рак мозга по анализу крови

Ученые Томского госуниверситета научились диагностировать рак мозга по анализу крови

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые ТГУ создали новый способ выявления опухолей головного мозга на ранней стадии с помощью анализа крови. О результатах исследования написали в журнале Pharmaceutics.

Сейчас провести диагностику такого новообразования, как глиобластома, проводится после того, как опухоль удалили. А томские ученые установили, что глиома влияет на биохимию крови. Они установили определенные маркеры, встречающиеся в тканях новообразования, и начали проводить эксперименты на крысах. Эффективность метода была подтверждена. Процесс анализа смогли автоматизировать, и в будущем метод могут использовать для диагностики других видов онкологии.