В Томской области обнаружили крупную партию немаркированного алкоголя и сигарет

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В Томской области полицейские совместно с сотрудниками УФСБ обнаружили более 70 тысяч пачек немаркированных табачных изделий и более 100 тысяч бутылок алкоголя, сообщает МВД Медиа.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что 59-летний приезжий из Кабардино-Балкарской Республики реализовывал поддельный товар в Томской области через подконтрольные частные магазины. Он хранился на шести складах.

«В ходе обысков в магазинах и складских помещениях обнаружено свыше 70 тысяч пачек немаркированных табачных изделий, а также более ста тысяч бутылок алкоголя, оклеенных этикетками известных производителей. Изъятая продукция направлена на исследование», — сообщила Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».

Мужчине предъявлено обвинении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.