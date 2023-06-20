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НовостиОбщество20 июня 2023 7:20

Томская область направила 16 тонн гуманитарной помощи в Белгородскую область

В качестве гуманитарной помощи собрали товары первой необходимости
Александра Тайбатрова
Всего собрано более 16 тонн товаров первой необходимости

Всего собрано более 16 тонн товаров первой необходимости

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Из Томской области в Белгородскую отправили гуманитарную помощь, рассказали в пресс-службе обладминистрации. Груз предназначен для жителей приграничных территорий, которым пришлось эвакуироваться в пункты временного размещения.

«Всего собрано более 16 тонн товаров первой необходимости: продукты питания, бытовая химия, средства гигиены, постельные принадлежности, посуда», - говорится в сообщении обладминистрации.

Сообщается, что гумпомощь собирали под эгидой местного отделения партии «Единая Россия», а пункты сбора развернули в общественных приемных и региональном исполкоме.

Ранее врачи «Плавучей поликлиники» обследовали более 2000 жителей сел Томской области.