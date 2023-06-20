Около 150 человек эвакуировали из корпуса СибГМУ в Томске из-за пожарной сигнализации

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Сотрудников клиники СибГМУ в Томске эвакуировали утром во вторник, 20 июня. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на место приехала скорая. Причиной эвакуации стало срабатывание сигнализации.

«Произошло срабатывание сигнализации, все хорошо, возгорания никакого не было», — сообщила «КП-Томск» представительница пресс-службы СибГМУ.

Позже в региональном ГУ МЧС также сообщили, что в учебном корпусе сработала ложная сигнализация.

«Учебный корпус СибГМУ ложное срабатывание сигнализации из-за проведения ремонтных работ, эвакуировано 150 человек. Время сообщения 10:09, время прибытия 10:13», — говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарных проводилась эвакуация.