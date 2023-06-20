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НовостиОбщество20 июня 2023 2:55

В Томской области 20 и 21 июня ожидается штормовой ветер до 27 м/с

Также ожидаются дожди, грозы
Алёна Мищенко
Фото: Густаво Зырянов

Фото: Густаво Зырянов

Значительное усиление ветра до 27 метров в секунду ожидается в Томской области с 20 по 21 июня6 предупредили в томской поисково-спасательной службе.

По данным ПСС, с 20 по 21 июня в регионе ожидаются дожди, грозы, град, местами ливни. Усиление ветра до 20 м/сек, местами порывы до 27 метров в секунду.

Жителям Томской области необходимо соблюдать меры безопасности в связи с погодными условиями. В частности, рекомендуется избегать нахождения под деревьями, вблизи ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим на дорогах.