Стало известно, как будут отдыхать томичи в 2024 году

Фото: Минтруда России

Минтруд опубликовал полный календарь выходных и праздничных дней на 2024 год. Новогодние праздники продлятся десять дней. Ведомство обнародовало данные о выходных и праздничных днях в своём телеграм-канале.

«Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году», — говорится в сообщении.

Так, 30 декабря 2023 года выпадает на субботу, поэтому этот день будет нерабочим, а сами новогодние праздничные дни продлятся с 1 по 8 января.

Выходные в феврале продлятся три дня: с 23 по 25, а майские праздники будут распределены так: сначала четыре выходных, затем пять рабочих дней, потом четыре выходных.

В итоге томичей ждут такие выходные:

- с 1 по 8 января 2024 г. (сами новогодние каникулы продлятся 10 дней и начнутся 30 декабря 2023 года);

- с 23 по 25 февраля;

- с 8 по 10 марта;

- с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая (на "майские праздники" будем дважды отдыхать по 4 дня подряд);

- 12 июня;

- с 3 по 4 ноября;

- с 29 по 31 декабря.