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НовостиОбщество19 июня 2023 15:06

Яблоневую аллею высадили в сквере Воинов-интернационалистов в Томске

На аллее высадили 25 яблонь
Александра Тайбатрова
На Каштаке появилась яблоневая аллея

На Каштаке появилась яблоневая аллея

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске высадили яблоневую аллею, сообщили в мэрии. 25 яблонь высадили в сквере Воинов-интернационалистов на Каштаке. В этом помог социальный партнер.

«Партнеры предоставили молодые саженцы и провели их посадку на аллее возле часовни», - рассказали в пресс-службе мэрии Томска.

Ранее яблоневая аллея появилась на одной из нижних террас Лагерного сада. Саженцы деревьев там высадили проживающие в Томске замещающие семьи. Также в Томске высадили аллею педагогических династий.