Яблоневую аллею высадили в сквере Воинов-интернационалистов в Томске

На Каштаке появилась яблоневая аллея Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске высадили яблоневую аллею, сообщили в мэрии. 25 яблонь высадили в сквере Воинов-интернационалистов на Каштаке. В этом помог социальный партнер.

«Партнеры предоставили молодые саженцы и провели их посадку на аллее возле часовни», - рассказали в пресс-службе мэрии Томска.

Ранее яблоневая аллея появилась на одной из нижних террас Лагерного сада. Саженцы деревьев там высадили проживающие в Томске замещающие семьи. Также в Томске высадили аллею педагогических династий.