Главе Александровского района выписали штраф из-за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан

В отношении главы района возбудили дело об административном правонарушении. Фото: Сиб.фм

В Александровском районе Томской области прокуратура проверила, как местная администрация рассматривает обращения граждан. Проверку начали после обращения местного жителя, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

«Установлено, что в марте 2023 года главе Александровского района поступило обращение по вопросу ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров», - уточнили в пресс-службе ведомства.

По закону, если запрос не относится к компетенции ведомства, его должны переадресовать в уполномоченный орган в течение семи дней с момента регистрации. В нарушение этих требований, полученное обращение администрация Александровского района перенаправила в профильный департамент значительно позже.

В отношении главы района возбудили дело об административном правонарушении, ему выписали штраф 5000 рублей.