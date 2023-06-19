На проект капремонта психбольницы на Алеутской улице в Томске потратят 8 миллионов

Здание является объектом культурного наследия регионального значения Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Определен подрядчик, который разработает проекто-сметную документацию для капремонта корпуса Томской клинической психиатрической лечебницы на улице Алеутской. Региональный центр по охране памятников уже заключил договор с лицензированной компанией ООО «СКИТ-93». Здание является объектом культурного наследия, оно было построено в 1909 году.

«Из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации для капремонта объекта выделено более 8 миллионов рублей», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Проектом предусмотрен капитальный ремонт исторического здания, в том числе ремонт всех инженерных систем и внутренняя отделка. Сейчас в нем находятся два отделения Томской клинической психиатрической больницы.

Напомним, что на ремонт здания Томского музыкального колледжа потратят семь миллионов рублей.