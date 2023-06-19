В Томском политехе пройдет встреча с параспортсменом Ярославом Святославским

Встреча пройдет в Международном культурном центре ТПУ Фото: Ксения Высотина

В Томском политехническом университете 20 июня проведут мотивационную встречу с параспортсменом Ярославом Святославским. Тема встречи – «Как найти свою миссию и воплотить свои мечты в жизнь».

«Ярослав является двухкратным чемпионом России по велоспорту и чемпионом страны по триатлону среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата», - рассказали в пресс-службе ТПУ.

Кроме того, Ярослав Святославский первым среди паратриатлетов России переплыл Волгу и преодолел длинную дистанцию в любительских соревнованиях по триатлону. Он является социальным предпринимателем, и партнером старт-апа, который проводит исследования в области разработки биосовместимых нейроимплантов.

Встреча пройдет 20 июня в в 18.00 в МКЦ ТПУ на улице Усова, 18а. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться.