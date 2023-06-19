В школах Томска выпускные для одиннадцатиклассников пройдут 23 июня

В этом году аттестат об окончании 11 классов получат 2958 ребят Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В пятницу, 23 июня, в муниципальных школах Томска пройдут выпускные для одинадцатиклассников. В этом году аттестат об окончании 11 классов получат 2958 ребят. Годом ранее их было 3061.

«Наиболее отличившимся выпускникам 23 июня вручат региональные медали «За особые достижения в учении» и Федеральные медали «За особые успехи в учении», - рассказали в пресс-службе мэрии Томска.

А мероприятия в честь окончания 9 классов запланированы с 26 по 29 июня. В этом году в Томске – 5710 девятиклассников, а в прошлом году было 5049.

Напомним, что на ремонт здания Томского музыкального колледжа потратят семь миллионов рублей.