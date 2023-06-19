На дорогах Томска введут ограничения из-за велопробега 24 июня

В Томске 24 июня пройдет «Велопробег – 2023» Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске 24 июня пройдет «Велопробег – 2023», из-за чего на некоторых улицах ограничат движение. Так, с 10.00 до 13.00 движение перекроют на 9проспекте Фрунзе в районе дома №8, от проспекта до улицы Советской.

«С 13.00 до 16.00 будет организовано поэтапное ограничение движения на участках по маршруту проведения велопробега», - предупредили в пресс-службе мэрии Томска.

Велопробег проедет по маршруту проспект Фрунзе, 9, улицы Советская, Нахимова, Лыткина, 19-й Гвардейской дивизии, далее проследует по Богашевскому тракту, село Богашево, деревню Некрасово и завершится в СОК «Кедровый». После того, как колонна велосипедистов проедет, движение на участках по маршруту будет восстановлено.

Напомним, что участок Пролетарской улицы в Томске перекроют с 20 июня до 31 августа.