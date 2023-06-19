В Томской области 23 июня пройдет ярмарка трудоустройства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Томской области 23 июня. Мероприятия пройдут по всей области, но главными площадками ярмарки станут кадровые центры Томска и Северска, сообщает администрация региона.

«В областном центре в ярмарке примут участие около 40 работодателей, которые представят порядка 300 вакансий, в основном – по рабочим специальностям», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Больше всего в сотрудниках нуждаются ритейл, МЧС, сфера обслуживания, промышленные предприятия пищевой и оборонной отраслей. Также есть вакансии в строительстве, коммунальных организациях, банковском секторе и т.д.

Помимо вакансий, на ярмарке можно будет получить консультацию по обучению, открытию своего дела, составлению резюме, заключения соцконтракта и др.

Напомним, что средняя зарплата медработников в Томской области составила более 52 тысяч рублей.