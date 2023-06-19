Три человека пострадали в массовом ДТП под Томском

Фото: УМВД по Томской области

Три автомобиля столкнулись на подъезде к Томску днем 19 июня. В результате аварии пострадали три человека, они были доставлены в больницу для осмотра, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 19 июня около 12:56 на 117 км трассы подъезд к Томску «Р-255-Сибирь».

По предварительной информации, грузовой автомобиль Nissan Atlas, которым управлял 61-летний водитель, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным Lexus GX470, за рулем которого сидела 72-летней женщина.

«После чего с автомобилем Lexus совершил столкновение автомобиль Ladа Largus, двигающийся позади него, под управлением 41-летней женщины-водителя», — говорится в сообщении.

В результате аварии водитель Lexus, водитель и 68-летняя пассажирка Nissan доставлены для осмотра в больницу.

Очевидцев данного ДТП просят обращаться в отделение ГИБДД ОМВД России по Томскому району по тел. 8(3822) 795-254 или лично по адресу: Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, каб 103.