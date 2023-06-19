Грозу и град прогнозируют в Томске 20 и 21 июня

Прогнозируют дожди, грозы, град, местами – сильные ливни Фото: Михаил ФРОЛОВ

На ближайшие два дня, 20 и 21 июня, в Томске объявлено штормовое предупреждение. Информацию опубликовали в Telegram-канале «Спасатели Томска ОГБУ «ТО ПСС». Прогнозируют дожди, грозы, град, местами могут пройти сильные ливни.

«Ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, местами возможны порывы до 27 метров в секунду», - следует из сообщения.

Напомним, что участок Пролетарской улицы в Томске перекроют с 20 июня по 31 августа.