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НовостиОбщество19 июня 2023 9:02

Грозу и град прогнозируют в Томске 20 и 21 июня

Также будет дуть сильный ветер
Александра Тайбатрова
Прогнозируют дожди, грозы, град, местами – сильные ливни

Прогнозируют дожди, грозы, град, местами – сильные ливни

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На ближайшие два дня, 20 и 21 июня, в Томске объявлено штормовое предупреждение. Информацию опубликовали в Telegram-канале «Спасатели Томска ОГБУ «ТО ПСС». Прогнозируют дожди, грозы, град, местами могут пройти сильные ливни.

«Ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, местами возможны порывы до 27 метров в секунду», - следует из сообщения.

Напомним, что участок Пролетарской улицы в Томске перекроют с 20 июня по 31 августа.