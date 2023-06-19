Тяжелоатлет из Томска взял бронзовую медаль на чемпионате России

Фото: администрация Томской области

Спортсмен из Томской области Денис Исаков взял бронзовую медаль на чемпионате России по тяжелой атлетике. Об этом сообщили в областной администрации.

Чемпионат Росси по тяжелой атлетике проходил в Новом Уренгое с 13 по 16 июня. В нем участвовали более 250 спортсменов со всей страны.

«Спортсмен Томской областной спортивной школы олимпийского резерва Денис Исаков стал почетным бронзовым призером состязаний в упражнении «рывок»: в категории «67 кг» он зафиксировал вес 126 килограмм», —говорится в сообщении.

По итогам состязаний томич занял четвёртое место и взял бронзу.

Дениса Исакова тренируют Александр Большой и Евгений Гуляев.