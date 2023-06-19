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НовостиОбщество19 июня 2023 7:44

В Томске спасатели помогли ребенку освободить застрявшую в банке ногу

Помощь спасателей потребовалась трехлетнему мальчику
Александра Тайбатрова
Спасатели смогли аккуратно освободить ногу ребенка. Фото: Telegram-канале «Спасатели Томска»

Спасатели смогли аккуратно освободить ногу ребенка. Фото: Telegram-канале «Спасатели Томска»

Томские спасатели помогли трехлетнему мальчику, у которого ступня застряла в консервной банке. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Спасатели Томска».

«Вызов на пульт оперативного дежурного Томской поисково-спасательной службы поступил 19 июня в 11.12», - говорится в сообщении.

На место прибыла оперативно-дежурная смена. Спасатели смогли аккуратно освободить ногу ребенка, при этом они обошлись без использования инструментов. Медицинская помощь мальчику не потребовалась.

Напомним, что трое детей пострадали после лобового столкновения Lada и Nissan в Томске.