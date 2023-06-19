Для лесничеств Томской области купили 10 УАЗов за 16 миллионов

Для лесничеств Томской области закупили новые автомобили. Фото: департамент лесного хозяйства Томской области

Для лесничеств Томской области закупили новые автомобили, сообщает департамент лесного хозяйства региона. 10 УАЗов Хантер направят для работы в Асиновское, Верхнекетское, Зырянское, Молчановское, Первомайское, Тегульдетское, Томское, Улу-Юльское, Чаинское и Шегарское лесничества.

«На покупку высокопроходимой техники из федерального бюджета выделили почти 16 миллионов», - уточнили в департаменте лесного хозяйства.

Ключи от новой техники лесничим передал заместитель губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. Кроме него, в мероприятия участвовали заместитель начальника ФБУ «Авиалесохрана» Андрей Ерицов и и.о. начальника департамента лесного хозяйства по СФО Константин Николайченко.

Сообщается, что новая техника поможет лесничим в выполнении их рабочих задач, в том числе в выявлении пожаров и незаконных рубок.

Напомним, что в двух районах Томской области действуют семь лесных пожаров.