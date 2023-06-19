Грузовик МАН столкнулся с трактором на трассе в Томской области

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В понедельник, 19 июня, на трассе в Томской области столкнулись попутные автомобиль МАН и трактор МТЗ. В аварии никто не пострадал, сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла 19 июня около 9:45 на 51 км автодороги Мельниково — Кожевниково — Изовка.

«Водитель автомобиля МАН не выдержал безопасную дистанцию, до впереди движущего транспортного средства трактора МТЗ. В результате произошло столкновение, в ДТП ни кто не пострадал», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что автомобилям причинён материальный ущерб.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и регулируют безопасное движение на данном участке дороги.