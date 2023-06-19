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НовостиОбщество19 июня 2023 5:35

Велопробег Gran Fondo пройдет 9 июля в Томске

Он предусмотрен на разных дистанциях
Алёна Мищенко
Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Шоссейный велозавод GRAN FONDO пройдет в Томске 9 июля. Для любителей и профессионалов будет предусмотрена разная дистанция, сообщили организаторы мероприятия.

Для новичков предусмотрена дистанция в 32 км, а для любителей – 64 и 96 км.

При себе необходимо иметь паспорт, исправный шоссейный велосипед для групповой гонки, застегнутый исправный шлем, медсправку о состоянии здоровья.

Также перед участием необходима регистрация.

«При необходимости всем участникам гонки и велозаездов будет оказана медицинская и техническая помощь, но мы также рекомендуем иметь при себе: запасную шину и компактный насос; оригинал действующего полиса медицинского страхования; заряженный мобильный телефон», — рассказали организаторы.

Время прохождения дистанции будут фиксировать электронным чипом. Участников гонки наградят медалями. Также в рамках мероприятия выступит кавер-группа.

К участию в заезде допускаются мужчины и женщины от 18 лет и старше.