Проект томского мусоросортировочного комплекса прошел госэкспертизу

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Проект нового мусоросортировочного комплекса «Сибирь» получил положительное заключение госэкспертизы, сообщили в пресс-службе «Томской региональной концессионной компании». Сейчас подрядчик ждет разрешение на строительство.

«Проект комплекса по переработке отходов «Сибирь» получил положительное заключение государственной строительной экспертизы. После получения разрешения на строительство генеральный подрядчик ООО «Торгово-строительная компания» приступит к работам, – сообщили в ТРКК.

В компании добавили, что комплекс может стать самым высокотехнологичным за Уралом. На данный момент участок под строительство уже подготовлен.

Строительство комплекса переработки отходов позволит перерабатывать как минимум 50% отходов из Томска, Томского района и Северска (именно отсюда будут свозить мусор на первоначальном этапе работы комплекса).

Напомним, в апреле 2023 года компания «ТРКК» выиграла конкурс на право заключения концессионного соглашения на строительство мусоросортировочного комплекса в Томске стоимостью 2,4 млрд рублей. Компания планирует создать на первом томском комплексе по переработке отходов «Сибирь» более 400 рабочих мест. Основное количество работников наберут в 2024 году – после завершения строительства комплекса и перед проведением пусконаладочных работ основного оборудования.