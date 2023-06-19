Семь лесных пожаров действуют в двух районах Томской области

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В Томской области продолжают тушить семь лесных пожаров, за сутки были ликвидирован четыре лесных пожара. Об этом сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства.

«За прошедшие сутки лесные пожарные ликвидировали 4 лесных пожара на территории Каргасокского , Васюганского, Корниловского и Тимирязевского лесничеств на площади 1831 гектар. В настоящее время идут работы по тушению 7 лесных пожаров Васюганском и Каргасокском лесничествах», — говорится в сообщении.

В настоящее время локализованы два лесных пожара в Каргасокского районе. Огонь ликвидирует 301 человек и 9 единиц техники.

Всего с начала года ликвидировано 155 лесных пожаров на общей площади 19099,56 гектара.