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НовостиОбщество19 июня 2023 4:20

Губернатор Томской области Владимир Мазур пожелал жителям региона хорошей недели

Видео он записал в своем телеграм-канале на фоне драмтеатра
Алёна Мищенко
Фото: телеграм-канал Владимира Мазура

Фото: телеграм-канал Владимира Мазура

Губернатор Томской области Владимир Мазур записал видео-обращение для жителей региона в своем телеграм-канале. Глава области пожелал томичам хорошей рабочей недели.

«Доброе утро, дорогие друзья. Закончился питерский форум, считаю, что отработали достойно. Предложения, которые поступят в область, все будут в реализации. Ну а сегодня пожелаю вам хорошей рабочей недели, всего доброго», — сказал Мазур.

Ранее Владимир Мазур начинал понедельник с утреннего селфи, но в этот раз решил записать видеоролик. Глава региона записал видео на фоне драмтеатра.

В свою очередь в комментариях жители региона поздравляют губернатора с днем рождения. 19 июня Владимиру Мазур исполнилось 57 лет.