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НовостиОбщество19 июня 2023 2:57

Обновленные десятирублевые купюры поступили в Томскую область

Их главное отличие в покрытии купюры защитным лаком
Алёна Мищенко
Фото: Диана Иванова

Фото: Диана Иванова

В Томскую область поступили обновленные купюры номиналом в 10 рублей образца 1997 года. На данный момент они находятся в обращении. Об этом сообщили в томском отделении Сибирского главного управления Центробанка.

В банке рассказали, что у банкнот не изменился формат, цветовое и сюжетное оформление. Главное отличие в том, что новые купюры дополнительно покрыты защитным лаком, что увеличит их срок службы.

Также уточняется, что десятирублевые монеты останутся в обращении вместе с бумажными купюрами. Замены не произойдет.

Напомним, в России выпустили первую партию обновленных купюр номиналом пять и десять рублей. В марте 2023 года в Томскую область поступили обновленные пятирублевые купюры, новых десятирублевых купюр в регионе на этот момент не было.