Обновленные десятирублевые купюры поступили в Томскую область

Фото: Диана Иванова

В Томскую область поступили обновленные купюры номиналом в 10 рублей образца 1997 года. На данный момент они находятся в обращении. Об этом сообщили в томском отделении Сибирского главного управления Центробанка.

В банке рассказали, что у банкнот не изменился формат, цветовое и сюжетное оформление. Главное отличие в том, что новые купюры дополнительно покрыты защитным лаком, что увеличит их срок службы.

Также уточняется, что десятирублевые монеты останутся в обращении вместе с бумажными купюрами. Замены не произойдет.

Напомним, в России выпустили первую партию обновленных купюр номиналом пять и десять рублей. В марте 2023 года в Томскую область поступили обновленные пятирублевые купюры, новых десятирублевых купюр в регионе на этот момент не было.