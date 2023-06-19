Томские выпускники 19 и 20 июня сдадут ЕГЭ по информатике

Фото: Мария Ленц

В Томской области 19 июня выпускники школ сдают ЕГЭ по информатике. Это предмет является последним в сдаче основного периода.

На ЕГЭ по информатике отводится 2 дня - 19 и 20 июня. Информатика является одним из популярных предметов по выбору.

Экзаменационная работа по этому предмету выполняется с помощью специализированного программного обеспечения, предназначенного для проведения экзамена на компьютере.

Экзамен включает в себя 27 заданий с кратким ответом. Все ответы будут проверяться автоматически без участия экспертов. Продолжительность экзамена составляет 3 часа 55 минут.