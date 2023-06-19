Губернатор Томской области Владимир Мазур 19 июня отмечает 57-летие

Фото: Ксения Высотина

Губернатор Томской области Владимир Мазур в понедельник, 19 июня, отмечает свое 57-летие.

Владимир Владимирович Мазур родился 19 июня 1966 года в селе Крутоложное Первомайского района Томской области. В 1992 году окончил ТГУ по специальности «Правоведение» и РАНхиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Работал юристом и заместителем директора на различных предприятиях Томска, Кемерова и Москвы. С 2004 по 2007 был заммэра Томска по информационной политике и председателем комитета по связям с общественностью.

С 2008 по 2011 годы являлся гендиректором ОАО «Запсибгазпром».

В разные годы работал замгубернатора по вопросам инвестиционной политики Тюменской области, главой администрации Тобольска, замгубернатора Калужской области.

С 2020 года работал заместителем начальника Управления президента Российской Федерации по внутренней политике.

С 11 сентября 2022 года – Губернатор Томской области. Женат, пятеро детей.