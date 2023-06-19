В Томске ожидается сильный ветер и +22 градуса в понедельник

В Томске в понедельник ожидается +22 градуса. Фото: Анна Ковалёва

В Томске в первый рабочий день, 19 июня, ожидается сильный ветер и +22 градуса тепла. Осадков не прогнозируется, сообщили в региональном гидрометцентре.

В Томске в понедельник будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер восточный 5-10 м/с, местами возможно усиление до 15 м/с. Температура днем составит +20…+22°С.

В регионе днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 5-10 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с.Температура днем +13…+18 °С, местами до +23°С.