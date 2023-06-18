Средняя зарплата медработников в Томской области составила 52 363 рубля

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По информации Томскстата, средняя заработная плата в сфере здравоохранения в регионе на конец 2022 года составляла 52 363 рубля. Эксперты отметили, что это на 9,5% меньше, чем в целом по экономике области.

По сравнению с 2021 годом средняя зарплата медработников в номинальном выражении увеличилась на 11,3%.

Напомним, в Томской области работают более 140 амбулаторно-поликлинических и более 40 больничных учреждений, а также 255 фельдшерско-акушерских пунктов, около 40 женских консультаций и акушерско-гинекологических кабинетов.

«В 2022 году в среднем на одного врача приходилось 225 жителей Томской области, на одного работника среднего медицинского персонала – 131 человек», - уточнили в региональном департаменте здравоохранения.

Напомним, сегодня медики России, Белорусии и Казахстана отмечают свой профессиональный праздник.

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