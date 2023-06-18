Дома на 10 улицах Томска останутся без света 19 июня

В разделе «Плановые отключения» портала «Горсети» появилась информация об прекращении подачи электричества в ближайшие дни. Так, в понедельник, 19 июня, света не будет на 10 улицах Томска.

С 09:00 до 10:00

ул. Усова 58-66, 62 стр.1

пр. Кирова 53/1, 53/2, 53/4, 53/6, 53/7, 55-57

пр. Ленина 34-а, 49, 49-а, 53, 36

ул. Советская 61-63, 65-а, 65/1

С 09:00 до 11:00

ул. Рабочая 21

пер. Совпартшкольный 2А

С 09:00 до 16:30

ул. Мечникова 2-д

С 09:00 до 17:00

ул. Киевская 80-84, 82-а

ул. Усова 25-д

ул. Щорса 3-7, 7а

С 14:00 до 17:00

ул. Елизаровых 39А, 39А (33/1).

Подробный график отключений можно посмотреть на сайте «Горсетей».

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