В частном секторе Томского района обнаружили косулю

Фото: Телеграм-канал "Зональненское сельское поселение"

Об очередном выходе дикого животного на территорию пригородного поселка сообщили сегодня в Телеграм-канале «Зональненское сельское поселение». Очевидцам удалось снять косулю, которая бегала по частному сектору, пытаясь спрятаться от людей за кустами.

«В нашем поселении уже были ранее замечены медведь, лоси, зайцы, а сейчас появилась косуля в микрорайоне «Радужный». Поистине экологичный район», - написал автор поста.

Кроме того, сегодня Телеграм-канал «Регион-70» сообщил, что на пригородной трассе, ведущей в Киреевск, томичи заметили перебегающего дорогу кабана.

Фото: Телеграм-канал "Регион-70"

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что томичи все чаще встречают медведей на дорогах региона.

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