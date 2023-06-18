Томич потерял 90 тысяч рублей при попытке купить мебель по интернету

Фото: Тимур ХАНОВ.

42-летний житель Томска заявил в полицию о хищении денег. Мужчина рассказал, что собирался приобрести мебель у интернет-продавца, однако столкнулся с мошенничеством. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального УМВД России

«Найдя в одной из социальных сетей подходящее объявление, он связался с продавцом и договорился о сделке. Потерпевший перевел 90 тысяч рублей в счет предоплаты, после чего злоумышленник перестал выходить с ним на связь», - уточняется в сообщении.

Полицейские возбудили дело по статье 159 Уголовного Кодекса РФ - «Мошенничество».

В УМВД напоминают томичам, что главное средство обезопасить себя от уловок аферистов – не переводить предоплату за товары, которые предлагают купить в сети.

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