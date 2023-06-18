Сегодня в Томске пройдет инклюзивный фестиваль «Алиса и друзья»

Фото: аккаунт Инклюзивный фестиваль "Алиса и друзья" | Томск "ВКонтакте"

Сегодня, 18 июня, на Ново-Соборной площади Томска проведут I-й инклюзивный фестиваль «Алиса и друзья». Мероприятие пройдет с 13:00 до 18:00, вход бесплатный. Как сообщил журналисту «КП-Томск» организатор праздника Станислав Кушнарчук, фестиваль планируют проводить ежегодно.

Для ребят подготовили своеобразное путешествие по миру разных интересных занятий: их организуют на 10 так называемых тематических станциях. Кроме того, в «Депо» дети смогут увидеть и потрогать спецтехнику, которая обеспечивает порядок в городе, а на «Центральном вокзале» - посмотреть выступление творческих коллективов и участников проекта «Большая медведица».

Фото: аккаунт Инклюзивный фестиваль "Алиса и друзья" | Томск "ВКонтакте"

«Мы подготовили для детишек погружение в виртуальную реальность, удивительное шоу с химическими опытами, показ любимых мультфильмов, мастер-классы, занятия спортом и творческую программу», - уточнили организаторы фестиваля.

В течение дня на Ново-Соборной площади будет работать фудкорт.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В фестивале «Алиса и друзья» примут участие ассоциации «Союз родителей детей-инвалидов», «Аура», центр поддержки людей с нарушенный слухом «Созвучие» и Всероссийское общество слепых. Среди задач этих организаций - включение в социальную среду особенных детей и их близких.

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