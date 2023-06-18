В Томской области потушили 3 лесных пожара за сутки

Фото: пресс-служба департамента лесного хозяйства Томской области

На 300 гектарах Корниловского и Каркасокского лесничеств ликвидировали 3 пожара за сутки. Огнеборцы выезжали на места возгораний 21 раз. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента лесного хозяйства.

«В настоящее время идут работы по тушению 10 лесных пожаров в Парабельском, Васюганском и Каргасокском лесничествах на общей площади 4 тысячи гектаров. Локализованы 2 лесных пожара в Каргасокского районе на площади 112 га», - уточнили в сообщении.

Разбушевавшийся огонь тушат 417 человек. Авиамониторинг ведут на 3-х самолетах Ан-2 и 2-х вертолетах Ми-8.

«Всего с начала года ликвидировано 149 лесных пожаров на общей площади 16987,06 га. Оперативность тушения составляет 66%. Лесные пожарные в первые сутки с момента обнаружения ликвидировали 99 лесных пожаров», - добавили в ведомстве.

Главными причинами возгораний эксперты назвали нарушения правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях, а также грозовую активность.

По данным томского ЦГМС, на территории региона с 18 по 20 июня местами сохранится пожароопасность – высокая, 4 класса, и чрезвычайная, 5 класса.

Читайте также В Томске 18 июня воздух прогреется до +21 градуса