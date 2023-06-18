С Днем медика томичей поздравили губернатор Мазур и и.о. мэра Ратнер

Фото: Телеграм-канал Владимира Мазура

Ежегодно, в третье воскресенье июня, жители России, Белоруссии и Казахстана отмечают День медицинского работника. Сегодня с этим праздником томичей поздравили губернатор Владимир Мазур и и.о. мэра Михаил Ратнер.

«Бороться за жизнь и здоровье людей, спешить на помощь в любое время дня и ночи - это не профессия. Это призвание тысяч работников городских и районных больниц, поликлиник, врачебных амбулаторий, сельских ФАПов, клиник Томского национального исследовательского медицинского центра и Сибирского государственного медицинского университета», - написал глава области в своем Телеграм-канале, поблагодарив медиков за верность профессии.

Градоначальник Михаил Ратнер отметил, что сегодняшний день - еще один повод сказать спасибо врачам, медсестрам, фельдшерам, санитарам и всем тем, кто стоит на страже здоровья томичей.

«Это праздник тех, кто выбрал самую гуманную и благородную профессию в мире. Медики сопровождают нас с самого рождения, миллионы людей обязаны своим здоровьем, а то и жизнью, светлым головам и добрым рукам докторов», - сказал и.о. мэра.

Напомним, согласно данным, которые привел Томскстат по итогам 2022 года, сегодня в регионе трудятся около 5 тысяч врачей и 8 тысяч работников среднего медперсонала. 16 июня лучшим представителям медицинской профессии в Томске вручили нагрудные знаки «Отличник здравоохранения», почетные грамоты и благодарственные письма.

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