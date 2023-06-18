В Томске 18 июня воздух прогреется до +21 градуса

Фото: Анна Ковалёва

Сегодня, 18 июня, столбик термометра в Томске поднимется до +19…+21 °С. Днем будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Свежие данные предоставил Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер будет дуть северный, 3-8 м/с. Местами порывы достигнут 13 метров в секунду.

По области ожидается также переменная облачность. В некоторых районах - кратковременные дожди и грозы.

«Ветер северный 3-8 м/с, днем местами порывы до 16 м/с», - прогнозируют метеорологи.

Воздух в некоторых районах региона прогреется до +24°С.

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