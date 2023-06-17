Русалочка, царевна-лягушка и Чебурашка: в одном из дворов Томска создали пугающие скульптуры

Фото: "Регион-70"
Жители Томска обнаружили в одном из городских дворов странные пугающие арт-объекты. Прогуливаясь по территории двора, можно встретить известных сказочных персонажей - русалочку, царевну-лягушку, золотую рыбку, Чебурашку и других. Фотографии разместили в социальных сетях.
« "Страшно красивые" арт-объекты во дворе одного из жилых домов Томска кого-то пугают, а кто-то ими восхищается», — поделился автор поста в паблике "Регин-70".
По словам подписчиков паблика, найти скульптуры можно в районе улицы Смирнова, 19 в микрорайоне АРЗ.
В комментариях томичи написали, что данные арт-объекты расположены в этом месте несколько лет.
Фото: "Регион-70"
Фото: "Регион-70"
Фото: "Регион-70"
Фото: "Регион-70"
Фото: "Регион-70"
Фото: "Регион-70"
Фото: "Регион-70"