Русалочка, царевна-лягушка и Чебурашка: в одном из дворов Томска создали пугающие скульптуры

Фото: "Регион-70"

Жители Томска обнаружили в одном из городских дворов странные пугающие арт-объекты. Прогуливаясь по территории двора, можно встретить известных сказочных персонажей - русалочку, царевну-лягушку, золотую рыбку, Чебурашку и других. Фотографии разместили в социальных сетях.

« "Страшно красивые" арт-объекты во дворе одного из жилых домов Томска кого-то пугают, а кто-то ими восхищается», — поделился автор поста в паблике "Регин-70".

По словам подписчиков паблика, найти скульптуры можно в районе улицы Смирнова, 19 в микрорайоне АРЗ.

В комментариях томичи написали, что данные арт-объекты расположены в этом месте несколько лет.

Фото: "Регион-70"

Фото: "Регион-70"

Фото: "Регион-70"

Фото: "Регион-70"

Фото: "Регион-70"

Фото: "Регион-70"