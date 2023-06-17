В Томске завершился ремонт дороги на улице Причальной

Фото: Администрация Томска

В Томске завершился ремонт дорожного покрытия на улице Причальная на площади 3700 квадратных метров. Об этом сообщили в мэрии.

«Рабочие провели отсыпку самосвалами асфальтобетонной крошки, распределили и выровняли ее на проезжей части с помощью автогрейдера и мини-погрузчиков», — говорится в сообщении.

На завершающем этапе была проведена укатка нового покрытия катком. Для работ использовали около 1300 тонн инертного материала.

В департаменте дорожной деятельности и благоустройства рассказали, что ремонт дорог асфальтобетонной крошкой является бюджетнее и экологичнее для горского пространства, чем отсыпка другими материалами.