В Томске 18 июня у драмтеатра пройдет открытая тренировка по йоге

В Томске пройдет открытая тренировка по йоге Фото: Иван МАКЕЕВ

Тренировка по йоге пройдет в воскресенье, 18 июня в 11:00, на площади у Томского драмтеатра в рамках празднования международного Дня йоги.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в программе планируется провести групповое занятие йогой с известным томским инструктором Алексеем Сартаковым. Также томичи увидят показательные выступления от ведущих томских йога-центров.

Вход на мероприятие свободный, предварительная регистрация не требуется.

Международный день йоги был учрежден в конце 2014 года, а впервые в мире его отметили 21 июня 2015 года.

Томск начал праздновать этот день с 2015 года. С этого момента ежегодно проводится праздник в форме группового занятия йогой. Перерыв был сделан только на период пандемии.