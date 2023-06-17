Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июня 2023 2:15

Теплая погода до +25 градусов ожидает томичей в субботу

Дождя не будет
Алёна Мищенко
Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

В пятницу, 17 июня, в Томск придет теплая погода до +25 градусов, без существенных осадков, сообщает региональный гидрометцентр.

В Томске будет облачная погода с прояснениями, днем существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет дуть юго-западный 4-9 м/с, местами порывы будут достигать 18 м/с. Днем синоптики обещают +23…+25 градуса.

В Томской области местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 4-9 м/с, с усилением 15-18 м/с. Температура днем составит +20…+25 градусов, местами +14…+19 градусов.