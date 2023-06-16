Томские техникумы и колледжи подписали соглашение с работодателями

Соглашение подписали учреждения системы СПО и предприятия-работодатели Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Техникумы и коллежи Томской области подписали соглашения с предприятиями-работодателями, рассказали в региональной администрации. Благодаря этому планируется, что не менее 85% выпускников учреждений системы СПО будут трудоустроены сразу после учебы.

«По соглашению работодатели предоставят площадки для практических занятий студентов и примут участие в разработке образовательных программ», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Соглашение подписали такие образовательные учреждения, как Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг, Томский техникумом социальных технологий, Молчановский техникум отраслевых технологий, Промышленно-коммерческий техникум. Со стороны работодателей документ подписали такие предприятия, как «Аркада», «ТОРТА», «Спар – Томск», швейная фабрика «Тайга», студия Image professional, ресторан «Гости», сеть пиццерий Maya Pizza и «ПиццеРио». Третьей стороной в подписании соглашения выступил департамент профобразования региона.

Напомним, что колледжу индустрии питания выделят 70 миллионов на создание восьми производственных комплексов.