Палаточные лагеря в Томской области не могут открыться из-за ночных холодов

В Томске и области палаточные лагеря сейчас не могут работать, так как по ночам еще слишком холодно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске и области палаточные лагеря сейчас не могут работать, так как по ночам еще слишком холодно, предупредили в управлении Роспотребнадзора по Томской области. Смены в палаточных лагерях можно проводить, только если температура ночью составляет не менее +15 градусов, а в Томской области сейчас по ночам холоднее

«Накануне температура ночью составляла около +11 градусов. В ближайшие 5 дней по данным Гидрометцентра Томской области ночные температуры прогнозируются ниже +15 градусов», - объяснили в региональном Роспотребнадзоре.

Несколько палаточных лагерей планировали открыться уже на этой неделе. Так, смена в палаточном лагере Кожевниковского района должна была начаться 16 июня, но теперь открытие перенесли на 20 июня. Чтобы такой лагерь работал, он должен получить заключение от Роспотребнадзора. В том году в Томской области необходимые документы получили лагеря в Стрежевом, Томском, Первомайском и Кожевниковском районах.

Ранее пляж на Семейкином острове получил официальное разрешение на открытие.