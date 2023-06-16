Губернатор Владимир Мазур провел рабочую встречу с членами правительства Казахстана

Губернатор Томской области Владимир Мазур на полях Петербургского международного экономического форума сегодня, 16 июня, провел рабочую встречу с министром энергетики Республики Казахстан Алмасадамом Саткалиевым, первым заместителем министра национальной экономики Республики Казахстан Тимуром Жаксылыковым, председателем Совета директоров АО «Страховая Компания «Казахмыс» Аминой Касымовой и советником-посланником Посольства Республики Казахстан в России Ерланом Шамишевым.

Глава региона представил Томскую область, которую связывают с Казахстаном долгие годы дружбы и сотрудничества. Томские университеты еще со времен СССР были альма-матер для многих ученых и руководителей Казахстана, начиная с Каныша Сатпаева, основателя Академии наук Казахстана. Больше половины иностранных студентов томских университетов сегодня – граждане Казахстана. Объясняется это не только географической близостью, но и высокими рейтингами Томска как научно-образовательного центра, а также тем, что томские вузы готовят специалистов по востребованным в Казахстане специальностям.

«Мы предлагаем правительству и компаниям Казахстана включаться в совместную работу в области высоких технологий и промышленного производства, - сказал казахстанским собеседникам губернатор Владимир Мазур. – Мы заинтересованы в привлечении иностранных партнеров для создания новых производств на территории Томской области. Недавно мой заместитель Василий Потёмкин в Астане встречался по этому вопросу с представителями вашей крупнейшей строительной компании «Базис Астана», обсуждая создание строительных производств на базе нашего промкластера. Но это только одно из возможных направлений сотрудничества».

“Томский научно-образовательный центр и ваши наукоемкие предприятия хорошо известны в Казахстане, мы активно сотрудничаем, но готовы создавать совместные предприятия и в области добычи природных ресурсов, делать инвестиции в этой сфере, - сказал казахстанский министр энергетики. - Ждем вас на нашей осенней выставке «Иннопром» в Астане, обсудим детали».

Томский губернатор приглашение казахстанского министра принял и ответил зеркально.

«Поле для нового сотрудничества широкое, вам лучше также приехать и увидеть всё на месте своими глазами», - отметил губернатор, пригласив делегацию республики в Томск.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006-го – под патронатом и при участии Президента РФ. Это одна из ведущих мировых площадок для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXVI ПМЭФ проходит 14-17 июня 2023 года.